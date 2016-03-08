Партина Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Партина Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

08.03.2016

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.2016

Отец: Партин Дмитрий Евгеньевич

Мать: Партина Ульяна Сергеевна

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