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Партина Екатерина Дмитриевна
Партина Екатерина Дмитриевна
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Место рождения
Санкт-Петербург
Дата рождения
08.03.2016
Пол
Женский
Отец
Партин Дмитрий Евгеньевич
Мать
Партина (Ковальчук) Ульяна Сергеевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.2016
Отец:
Партин Дмитрий Евгеньевич
Мать:
Партина Ульяна Сергеевна
Санкт-Петербург
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