Евдокия Александрова
Место рождения
Дата рождения1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1850 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1872 ст.
На момент брака жениху 22 года, невесте 21 год. Поручители по жениху: д.Кобылино Иоанн Григорьев, д.Чирока Петр Васильев. По невесте: д.Чирока Антипа Иванов, кр.жена Марфа Иванова.
Рождение ребёнка
07.02.1872 ст.
Отец ребёнка: Чачемин Стефан Иванов
Незаконно рождённый. Восприемник д. Кобылино Симеон Иванов.
Рождение ребёнка
14.12.1874 ст.
Сын: Евфимий Стефанов
Отец ребёнка: Чачемин Стефан Иванов
Восприемник д. Чирок крестьянин Яков Данилов.
Рождение ребёнка
14.12.1874 ст.
Сын: Степан Степанов
Отец ребёнка: Чачемин Стефан Иванов
Восприемник д. Чирок крестьянин Стефан Александров
Рождение ребёнка
22.08.1877 ст.
Сын: Александр Степанов
Отец ребёнка: Чачемин Стефан Иванов
Восприемник крестьянин Симион Иоаннов
Рождение ребёнка
10.02.1880 ст.
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Чачемин Стефан Иванов
Восприемник д. Кобылино крестьянская дочь девица Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
08.06.1883 ст.
Отец ребёнка: Чачемин Стефан Иванов
Восприемник д. Кобылино гос.крест. Николай Иванов.
Рождение ребёнка
03.05.1886 ст.
Дочь: Ирина Степанова
Отец ребёнка: Чачемин Стефан Иванов
Восприемник д. Кобылино крест.дочь девица Федосья Егорова.
Рождение ребёнка
19.01.1889 ст.
Сын: Евфимий Стефанов
Отец ребёнка: Чачемин Стефан Иванов
Восприемник д.Кобылино уволенный в запас солдат Герасим Иванов.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чачемин Стефан Иванов
Смерть
Неизвестно