Евдокия Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Александрова

Евдокия Александрова

Место рождения

Чирок, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чирок, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
14.01.1872 ст.

Муж: Чачемин Стефан Иванов

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
На момент брака жениху 22 года, невесте 21 год. Поручители по жениху: д.Кобылино Иоанн Григорьев, д.Чирока Петр Васильев. По невесте: д.Чирока Антипа Иванов, кр.жена Марфа Иванова.
Рождение ребёнка
07.02.1872 ст.

Сын: Чачемин Федор Степанов

Отец ребёнка: Чачемин Стефан Иванов

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Незаконно рождённый. Восприемник д. Кобылино Симеон Иванов.
Рождение ребёнка
14.12.1874 ст.

Сын: Евфимий Стефанов

Отец ребёнка: Чачемин Стефан Иванов

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Чирок крестьянин Яков Данилов.
Рождение ребёнка
14.12.1874 ст.

Сын: Степан Степанов

Отец ребёнка: Чачемин Стефан Иванов

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Чирок крестьянин Стефан Александров
Рождение ребёнка
22.08.1877 ст.

Сын: Александр Степанов

Отец ребёнка: Чачемин Стефан Иванов

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник крестьянин Симион Иоаннов
Рождение ребёнка
10.02.1880 ст.

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Чачемин Стефан Иванов

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино крестьянская дочь девица Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
08.06.1883 ст.

Сын: Чачемин Кирилл Степанов

Отец ребёнка: Чачемин Стефан Иванов

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино гос.крест. Николай Иванов.
Рождение ребёнка
03.05.1886 ст.

Дочь: Ирина Степанова

Отец ребёнка: Чачемин Стефан Иванов

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино крест.дочь девица Федосья Егорова.
Рождение ребёнка
19.01.1889 ст.

Сын: Евфимий Стефанов

Отец ребёнка: Чачемин Стефан Иванов

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д.Кобылино уволенный в запас солдат Герасим Иванов.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чачемин Иван Степанов

Отец ребёнка: Чачемин Стефан Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close