Близнюк Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1899 ст.
Дочь: Близнюк Татьяна Иосифовна
Отец ребёнка: Близнюк Иосиф Касьянович
Комиссарово, Харківська область
Родилась в хуторе Комисаров Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно