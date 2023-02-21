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Близнюк Марфа Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1899 ст.

Дочь: Близнюк Татьяна Иосифовна

Отец ребёнка: Близнюк Иосиф Касьянович

Комиссарово, Харківська область
Родилась в хуторе Комисаров Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Близнюк Иосиф Касьянович

Смерть
Неизвестно
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