Ленский Виталий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1992
Отец: Ленский Сергей Михайлович
Мать: Ленская Ирина Игоревна
Рождение ребёнка
05.05.2022
Сын: Ленский Даниил Витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности