Ленский Виталий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленский Виталий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1992

Отец: Ленский Сергей Михайлович

Мать: Ленская Ирина Игоревна

Рождение ребёнка
05.05.2022

Сын: Ленский Даниил Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ленская Дарьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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