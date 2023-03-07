Ткачук (Семко) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачук (Семко) Елена Алексеевна

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

14.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1960

Отец: Семко Алексей Николаевич

Мать: Семко Галина

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
1979

Муж: не указан

Рождение ребёнка
25.01.1980

Дочь: Галина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Развод
1982

Муж: не указан

Барановичи, Белорусь
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