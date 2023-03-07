Ткачук (Семко) Елена Алексеевна
Место рождения
Дата рождения14.06.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1960
Отец: Семко Алексей Николаевич
Мать: Семко Галина
Бракосочетание
1979
Муж: не указан
Рождение ребёнка
25.01.1980
Дочь: Галина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Развод
1982
Муж: не указан
Барановичи, Белорусь