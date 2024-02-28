Глазырин Влас (Василий?) Федорович
Место рождения
Дата рождения1658 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658 ст.
Отец: Глазырин Фёдор Авдеевич
Мать: не указана
Обвинской волости Соликамского уезда
Рождение ребёнка
1681
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1686
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1700 и 1801 ст.
Мать ребёнка: не указана
Фомино, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1710
Сын: Глазырин Евтифей Власьевич
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1719 ст.
Ключи, Сысертский, Свердловская область
ГАТО (Тюмень): ф.47 оп.1 д.556 стр. 247
Смерть
Неизвестно