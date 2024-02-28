Глазырин Влас (Василий?) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазырин Влас (Василий?) Федорович

Место рождения

Кривец, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1658 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658 ст.

Отец: Глазырин Фёдор Авдеевич

Мать: не указана

Кривец, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Обвинской волости Соликамского уезда
Рождение ребёнка
1681

Сын: Глазырин Иван Власьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1686

Сын: Глазырин Савва Власьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1700 и 1801 ст.

Сын: Глазырин Павел Власьевич

Мать ребёнка: не указана

Фомино, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Глазырин Евтифей Власьевич

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
1719 ст.
Ключи, Сысертский, Свердловская область
ГАТО (Тюмень): ф.47 оп.1 д.556 стр. 247
Смерть
Неизвестно
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