Носелевская (Игумнова) Фаина
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1942
Дата смерти14.05.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1967
Дочь: (Носелевская) Ирина
Отец ребёнка: Носелевский Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
20.03.1969
Дочь: Мошкова (Носелевская) Светлана
Отец ребёнка: Носелевский Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
06.02.1974
Дочь: Кашурина (Носелевская) Татьяна
Отец ребёнка: Носелевский Михаил Васильевич
Смерть
14.05.2012