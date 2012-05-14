Носелевская (Игумнова) Фаина 20.09.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Носелевская (Игумнова) Фаина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1942

Дата смерти

14.05.2012

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1942

Отец: Федоров Николай Емельянович

Мать: Федорова (Игумнова) Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носелевский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
13.12.1967

Дочь: (Носелевская) Ирина

Отец ребёнка: Носелевский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
20.03.1969

Дочь: Мошкова (Носелевская) Светлана

Отец ребёнка: Носелевский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
06.02.1974

Дочь: Кашурина (Носелевская) Татьяна

Отец ребёнка: Носелевский Михаил Васильевич

Смерть
14.05.2012

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