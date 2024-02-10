Цвентух Дмитрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цвентух Дмитрий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1979

Отец: Цвентух Виктор Константинович

Мать: Цвентух Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
03.10.2006

Дочь: Цвентух Кирилл Дмитриевич

Мать ребёнка: Цвентух Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
16.06.2015

Дочь: Цвентух Юлиана Дмитриевна

Мать ребёнка: Цвентух Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цвентух Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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