Цвентух Дмитрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1979
Рождение ребёнка
03.10.2006
Дочь: Цвентух Кирилл Дмитриевич
Мать ребёнка: Цвентух Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
16.06.2015
Дочь: Цвентух Юлиана Дмитриевна
Мать ребёнка: Цвентух Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана