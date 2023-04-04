Малахова Марья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Марья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1878

Сын: Малахов Иоанн Карпов

Отец ребёнка: Малахов Карп Павлов

Краснояровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.10.1881

Дочь: Параскева Карпова

Отец ребёнка: Малахов Карп Павлов

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Карп Павлов

Смерть
Неизвестно
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