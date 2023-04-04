Малахова Марья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1878
Сын: Малахов Иоанн Карпов
Отец ребёнка: Малахов Карп Павлов
Краснояровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.10.1881
Дочь: Параскева Карпова
Отец ребёнка: Малахов Карп Павлов
Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малахов Карп Павлов
Смерть
Неизвестно