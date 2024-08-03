Телегин Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1881 ст.
Дата смерти1950
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.
Бракосочетание
07.02.1907 ст.
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Телегина Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Телегина (Садова) Наталья Трифоновна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Телегина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Телегина (Садова) Наталья Трифоновна
Рождение ребёнка
27.09.1919
Дочь: Константинова (Телегина) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Телегина (Садова) Наталья Трифоновна
Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Телегина Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Телегина (Садова) Наталья Трифоновна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Телегина (Садова) Наталья Трифоновна
Смерть
1950