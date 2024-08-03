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Телегин Иван Тимофеевич

Место рождения

Ломки, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1881 ст.

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.

Отец: Телегин Тимофей Яковлевич

Мать: Телегина Ефросиния Архиповна

Ломки, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
07.02.1907 ст.

Жена: Телегина (Садова) Наталья Трифоновна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Телегина Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Телегина (Садова) Наталья Трифоновна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Телегина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Телегина (Садова) Наталья Трифоновна

Рождение ребёнка
27.09.1919

Дочь: Константинова (Телегина) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Телегина (Садова) Наталья Трифоновна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Телегина Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Телегина (Садова) Наталья Трифоновна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Телегин Евгений Иванович

Мать ребёнка: Телегина (Садова) Наталья Трифоновна

Смерть
1950

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