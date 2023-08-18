Широких Павел Тимофеев
Место рождениядер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1730
Дата смерти1761
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Широких Тимофей Степанов
Мать: Широких Татьяна
дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.04.1759 ст.
Сын: Широких Марко Павлов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1761
дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя