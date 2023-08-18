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Широких Павел Тимофеев

Место рождения

дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Отец

Около 1699 г.р.

Мать

Около 1690 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Широких Тимофей Степанов

Мать: Широких Татьяна

дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.04.1759 ст.

Сын: Широких Марко Павлов

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1761
дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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