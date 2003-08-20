Смирнова (Калистратова) Софья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения26.08.1922
Дата смерти20.08.2003
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1922
Отец: Калистратов Алексей
Рождение ребёнка
06.07.1933
Сын: Смирнов Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.12.1943
Сын: Смирнов Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Иванович
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.04.1947
Сын: Смирнов Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.2003
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область