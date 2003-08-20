Смирнова (Калистратова) Софья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова (Калистратова) Софья Алексеевна

Смирнова (Калистратова) Софья Алексеевна

avatar

Место рождения

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

26.08.1922

Дата смерти

20.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1922

Отец: Калистратов Алексей

Мать: Калистратова Евдокия Ивановна

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.07.1933

Сын: Смирнов Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.12.1943

Сын: Смирнов Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Иванович

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.04.1947

Сын: Смирнов Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Анатолий Иванович

Смерть
20.08.2003
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close