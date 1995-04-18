Смирнов Вячеслав Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.04.1953
Дата смерти18.04.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1953
Рождение ребёнка
13.04.1977
Дочь: Ганчарик Илона
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна
Астраханская обл.
Рождение ребёнка
21.10.1979
Сын: Смирнов Камил
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна
Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Татьяна
Смерть
18.04.1995
Похороны
Неизвестно