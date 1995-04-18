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Смирнов Вячеслав Николаевич

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

23.04.1953

Дата смерти

18.04.1995

Пол

Мужской

Добавил:

вв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1953

Отец: Смирнов Николай (Андреевич)

Мать: Смирнова Мария (Андреевна)

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.04.1977

Дочь: Ганчарик Илона

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна

Астраханская обл.
Рождение ребёнка
21.10.1979

Сын: Смирнов Камил

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна

Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Татьяна

Смерть
18.04.1995
Чернигов, Чернігівська область
Похороны
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область
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