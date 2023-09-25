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(Barons) Lavīze

Место рождения

Saldus muiža

Дата рождения

28.04.1874

Пол

Женский

Отец

1836 г.р.

Мать

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1874

Отец: Barons Jēkabs

Мать: Barons Lavīze

Saldus muiža
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