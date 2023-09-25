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(Barons) Lavīze
(Barons) Lavīze
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Место рождения
Saldus muiža
Дата рождения
28.04.1874
Пол
Женский
Отец
Barons Jēkabs
1836 г.р.
Мать
Barons (Runcis) Lavīze
1841 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1874
Отец:
Barons Jēkabs
Мать:
Barons Lavīze
Saldus muiža
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