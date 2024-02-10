Арцыбашев Игорь Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1992
Дочь: Колесникова Татьяна Игоревна
Мать ребёнка: Арцыбашева Алла Викторовна
Рождение ребёнка
19.03.1996
Дочь: Шнейдер Елена Игоревна
Мать ребёнка: Арцыбашева Алла Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно