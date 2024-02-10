Арцыбашев Игорь Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арцыбашев Игорь Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1992

Дочь: Колесникова Татьяна Игоревна

Мать ребёнка: Арцыбашева Алла Викторовна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.03.1996

Дочь: Шнейдер Елена Игоревна

Мать ребёнка: Арцыбашева Алла Викторовна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арцыбашева Алла Викторовна

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