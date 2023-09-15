Куликов Иван Никитович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Куликова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно