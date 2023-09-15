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Куликов Иван Никитович

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Куликов Никита Андреевич

Мать: Куликова Анна Григорьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Авдотья Ивановна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Авдотья Ивановна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Куликов Евдоким Иванович

Мать ребёнка: Куликова Авдотья Ивановна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Авдотья Ивановна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Авдотья Ивановна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Авдотья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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