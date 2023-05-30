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Тиликова Мавра Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Тиликова Ксенья Григорьевна

Отец ребёнка: Тиликов Григорий Яковлевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Тиликова Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Тиликов Григорий Яковлевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Тиликов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Тиликов Григорий Яковлевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиликов Григорий Яковлевич

Смерть
Неизвестно