Тиликова Мавра Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Тиликова Ксенья Григорьевна
Отец ребёнка: Тиликов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Тиликова Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Тиликов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Тиликов Григорий Яковлевич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно