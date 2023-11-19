Губарев Николай Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарев Николай Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1896 г.р.

Мать

Вычислено 1895 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
Неизвестно

Отец: Губарев Никита Дмитриевич

Мать: Губарева Ефросинья Ивановна

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