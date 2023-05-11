Ерёмин Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Иван Яковлев
Мать: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ерёмин Сергей Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Андреева
Рождение ребёнка
1851
Сын: Ерёмин Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Андреева
Рождение ребёнка
1854
Сын: Ерёмин Устин (Иустин) Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Андреева
Смерть
1853