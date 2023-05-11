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Ерёмин Иван Иванов

Место рождения

Селищи, Селищенская волость, Покровский уезд

Дата рождения

1826

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Иван Яковлев

Мать: Татьяна Яковлева

Селищи, Селищенская волость, Покровский уезд
Рождение ребёнка
1847

Сын: Ерёмин Сергей Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Андреева

Рождение ребёнка
1851

Сын: Ерёмин Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Андреева

Селищи, Селищенская волость, Покровский уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ерёмин Устин (Иустин) Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Андреева

Смерть
1853
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