Овечкин Федот Винарьевич
Место рождения
Дата рождения02.03.1892 ст.
Дата смерти30.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1892 ст.
Рождение ребёнка
29.09.1922
Мать ребёнка: Овечкина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
11.08.1925
Дочь: Боженко Мария Федотовна
Мать ребёнка: Овечкина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
22.06.1930
Дочь: Новикова Александра Федотовна
Мать ребёнка: Овечкина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
11.10.1934
Дочь: Овечкина Таисия Федотовна
Мать ребёнка: Овечкина Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1944
Похороны
Неизвестно