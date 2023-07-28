Овечкин Федот Винарьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвечкин Федот Винарьевич

Овечкин Федот Винарьевич

Место рождения

Овечкино, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

02.03.1892 ст.

Дата смерти

30.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1892 ст.

Отец: Овечкин Винарий (Януарий) Иванович

Мать: Овечкина Анна Евсеевна

Овечкино, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.09.1922

Сын: Овечкин Михаил Федотович

Мать ребёнка: Овечкина Евдокия Яковлевна

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.08.1925

Дочь: Боженко Мария Федотовна

Мать ребёнка: Овечкина Евдокия Яковлевна

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.06.1930

Дочь: Новикова Александра Федотовна

Мать ребёнка: Овечкина Евдокия Яковлевна

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.10.1934

Дочь: Овечкина Таисия Федотовна

Мать ребёнка: Овечкина Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овечкина Евдокия Яковлевна

Смерть
30.01.1944
Похороны
Неизвестно