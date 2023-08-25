(Дехина) Татьяна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1976
Бракосочетание
21.07.1995
владивосток, россия
Рождение ребёнка
23.09.1995
Дочь: Ткачева Ангелина Кирилловна
Отец ребёнка: Швыдков Кирилл Витальевич
Рождение ребёнка
06.08.1998
Сын: Швыдков Богдан Кириллович
Отец ребёнка: Швыдков Кирилл Витальевич
Рождение ребёнка
07.02.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан