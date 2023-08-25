(Дехина) Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дехина) Татьяна Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1976

Отец: Дехин Юрий Александрович

Мать: Дехина Людмила Тимофеевна

Бракосочетание
21.07.1995

Муж: Швыдков Кирилл Витальевич

владивосток, россия
Рождение ребёнка
23.09.1995

Дочь: Ткачева Ангелина Кирилловна

Отец ребёнка: Швыдков Кирилл Витальевич

Рождение ребёнка
06.08.1998

Сын: Швыдков Богдан Кириллович

Отец ребёнка: Швыдков Кирилл Витальевич

Рождение ребёнка
07.02.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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