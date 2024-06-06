Градова Пелагея Васильевна 02.05.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Градова Пелагея Васильевна

Место рождения

Перевлес, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

02.05.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1893

Отец: Градов Василий Алексеевич

Мать: Татьяна Ивановна

Перевлес, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Метрика с. Красильники ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩИЙ из с. Перевлеса Василий Алексеевич Градов Воспреемники: Касимовского уезда с. Рубецкого Федор Дмитриевич Кондрашов с. Половского Ирина Кондратьевна Боброва
Смерть
Неизвестно

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