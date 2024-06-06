Градова Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.05.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1893
Отец: Градов Василий Алексеевич
Мать: Татьяна Ивановна
Метрика с. Красильники ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩИЙ из с. Перевлеса Василий Алексеевич Градов Воспреемники: Касимовского уезда с. Рубецкого Федор Дмитриевич Кондрашов с. Половского Ирина Кондратьевна Боброва
Смерть
Неизвестно