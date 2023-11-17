Абдрахманов Хайдар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1968
Дочь: Романова Лилия Хайдаровна
Мать ребёнка: Абдрахманова Такзима Шакуровна
Рождение ребёнка
05.05.1975
Сын: Абдрахманов Рустем Хайдарович
Мать ребёнка: Абдрахманова Такзима Шакуровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно