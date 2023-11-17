Абдрахманов Хайдар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдрахманов Хайдар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1968

Дочь: Романова Лилия Хайдаровна

Мать ребёнка: Абдрахманова Такзима Шакуровна

Рождение ребёнка
05.05.1975

Сын: Абдрахманов Рустем Хайдарович

Мать ребёнка: Абдрахманова Такзима Шакуровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдрахманова Такзима Шакуровна

Смерть
Неизвестно
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