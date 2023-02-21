Чудакова Васса Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Солдатка в 1843 92 семья в 1843 94 семья в 1847
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Чудаков Петр Николаевич
Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
92 семья в 1843 94 семья в 1847
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно