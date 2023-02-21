Чудакова Васса Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудакова Васса Евсеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Солдатка в 1843 92 семья в 1843 94 семья в 1847
Рождение ребёнка
1833

Сын: Чудаков Егор Петрович

Отец ребёнка: Чудаков Петр Николаевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
92 семья в 1843 94 семья в 1847
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудаков Петр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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