Воронина Марера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Марера Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Воронин Козма Харламович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Воронин Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Воронин Козма Харламович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Воронин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Воронин Козма Харламович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Козма Харламович

Смерть
Неизвестно
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