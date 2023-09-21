Воронина Марера Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Воронин Козма Харламович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Воронин Козма Харламович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Воронин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Воронин Козма Харламович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно