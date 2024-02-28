Синицына (Тихонова) Елена Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына (Тихонова) Елена Фоминична

Место рождения

Ишутино, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

06.01.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1891

Отец: Тихонов Фома Стефанович

Мать: Тихонова Феврония Павловна

Ишутино, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
20.04.1910

Сын: Иван Иванович Синицын

Отец ребёнка: Синицын Иван Петрович

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Осуждение
1929
осуждена Елецким окружным судом по статьям 58-2, 58-8 УК РСФСР и приговорен к высшей степени наказания - к расстрелу. Впоследствии наказание заменено на 5 лет лишения свободы
Отбывание наказания
1929
Соловки
Смерть
Неизвестно
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