Синицына (Тихонова) Елена Фоминична
Место рождения
Дата рождения06.01.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1891
Рождение ребёнка
20.04.1910
Отец ребёнка: Синицын Иван Петрович
Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Осуждение
1929
осуждена Елецким окружным судом по статьям 58-2, 58-8 УК РСФСР и приговорен к высшей степени наказания - к расстрелу. Впоследствии наказание заменено на 5 лет лишения свободы
Отбывание наказания
1929
Соловки
Смерть
Неизвестно