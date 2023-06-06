Тимербулатова (Тимербулатова) Шамсижихан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Сабитова Миньзямал
Отец ребёнка: Арсланов Сабит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабитова Губейда
Отец ребёнка: Арсланов Сабит
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арсланов Сабит
Смерть
Неизвестно