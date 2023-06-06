Тимербулатова (Тимербулатова) Шамсижихан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимербулатова (Тимербулатова) Шамсижихан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Сабитова Миньзямал

Отец ребёнка: Арсланов Сабит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабитова Губейда

Отец ребёнка: Арсланов Сабит

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсланов Сабит

Смерть
Неизвестно