Штапаук Ульян Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штапаук Ульян Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1899 ст.

Сын: Штапаук Климентий Ульянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1905 и 1906

Сын: Штапаук Иосиф Ульянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Штапаук Григорий Ульянович

Мать ребёнка: Штапаук Ганна Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.03.1919

Дочь: Штапаук Евдокия Ульяновна

Мать ребёнка: Штапаук Ганна Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.06.1924

Сын: Штапаук Иван Ульянович

Мать ребёнка: Штапаук Ганна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
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