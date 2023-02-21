Штапаук Ульян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1899 ст.
Сын: Штапаук Климентий Ульянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1906
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Штапаук Григорий Ульянович
Мать ребёнка: Штапаук Ганна Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.03.1919
Дочь: Штапаук Евдокия Ульяновна
Мать ребёнка: Штапаук Ганна Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.06.1924
Мать ребёнка: Штапаук Ганна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно