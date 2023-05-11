Озеров Иван Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиПосле 1798
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Озеров Пётр Григорьевич
Мать: Озерова Анна Ивановна
Бракосочетание
1772
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Озеров Пётр Иванович
Мать ребёнка: Озерова Надежда Васильевна
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Полковник, статский советник
Смерть
После 1798