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Озеров Иван Петрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

После 1798

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Озеров Пётр Григорьевич

Мать: Озерова Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1772

Жена: Озерова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Озеров Пётр Иванович

Мать ребёнка: Озерова Надежда Васильевна

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Полковник, статский советник
Смерть
После 1798
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