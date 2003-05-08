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Мартыненко Лев Вадимовича
Мартыненко Лев Вадимовича
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.05.2003
Пол
Мужской
Отец
Мартыненко Вадим Михаилович
1969 г.р.
Мать
Медведева Наталья Ивановна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.2003
Отец:
Мартыненко Вадим Михаилович
Мать:
Медведева Наталья Ивановна
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