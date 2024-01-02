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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Гаврилов Иван
Отец ребёнка: Гаврилов Николай
Рождение ребёнка
1904
Сын: Гаврилов Яков
Отец ребёнка: Гаврилов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Надежда
Отец ребёнка: Гаврилов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврилов Николай