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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Гаврилов Иван

Отец ребёнка: Гаврилов Николай

Рождение ребёнка
1904

Сын: Гаврилов Яков

Отец ребёнка: Гаврилов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Надежда

Отец ребёнка: Гаврилов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Николай

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