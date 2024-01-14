Ершкова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Хавронья (Феврония)
Отец ребёнка: Ершков Кузьма
деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Махонина Мария
Отец ребёнка: Ершков Кузьма
деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Рождение ребёнка
С 1876 по 1890
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Ершков Кузьма
деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Рождение ребёнка
С 1876 по 1890
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Ершков Кузьма
деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Рождение ребёнка
С 1876 по 1890
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Ершков Кузьма
деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Рождение ребёнка
09.04.1883
Дочь: Живых Ирина
Отец ребёнка: Ершков Кузьма
деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Рождение ребёнка
03.06.1889
Сын: Ершков Фёдор
Отец ребёнка: Ершков Кузьма
деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Смерть
Неизвестно