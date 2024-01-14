Ершкова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершкова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Хавронья (Феврония)

Отец ребёнка: Ершков Кузьма

деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Махонина Мария

Отец ребёнка: Ершков Кузьма

деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Рождение ребёнка
С 1876 по 1890

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Ершков Кузьма

деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Рождение ребёнка
С 1876 по 1890

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Ершков Кузьма

деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Рождение ребёнка
С 1876 по 1890

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Ершков Кузьма

деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Рождение ребёнка
09.04.1883

Дочь: Живых Ирина

Отец ребёнка: Ершков Кузьма

деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Рождение ребёнка
03.06.1889

Сын: Ершков Фёдор

Отец ребёнка: Ершков Кузьма

деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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