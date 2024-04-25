Рабинович-Бернацкая Мария Ароновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1912
Дата смерти20.02.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1936
Сын: Бернацкий Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Бернацкий Дмитрий Евгеньевич
г. Каменец-Подольский Хмельницкой обл. Украина
Смерть
20.02.1985
Челябинск, Челябинский, Челябинская область