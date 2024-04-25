Рабинович-Бернацкая Мария Ароновна 21.11.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рабинович-Бернацкая Мария Ароновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1912

Дата смерти

20.02.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1936

Сын: Бернацкий Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Бернацкий Дмитрий Евгеньевич

г. Каменец-Подольский Хмельницкой обл. Украина
Смерть
20.02.1985
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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