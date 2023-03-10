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Арефий Федотов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Федот Петров

Мать: Настасья Мартынова

Рождение ребёнка
1801

Сын: Степан Арефьев

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Лукерья Арефьева

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Авдотья Арефьева

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
1811

Сын: Максим Арефьев

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Аксинья Арефьева

Мать ребёнка: Акулина

Смерть
1831
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