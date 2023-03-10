Арефий Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Федот Петров
Мать: Настасья Мартынова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Степан Арефьев
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Лукерья Арефьева
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Авдотья Арефьева
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1811
Сын: Максим Арефьев
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Аксинья Арефьева
Мать ребёнка: Акулина
Смерть
1831