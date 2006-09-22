Красюк Никита Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красюк Никита Сергеевич

Место рождения

Лутугино

Дата рождения

22.09.2006

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.2006

Отец: Красюк Сергей

Мать: Красюк Елена Ивановна

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