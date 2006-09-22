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Красюк Никита Сергеевич
Красюк Никита Сергеевич
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Место рождения
Лутугино
Дата рождения
22.09.2006
Пол
Мужской
Отец
Красюк Сергей
1978 г.р.
Мать
Красюк (Савченко) Елена Ивановна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.2006
Отец:
Красюк Сергей
Мать:
Красюк Елена Ивановна
Лутугино
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