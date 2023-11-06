Быстрова любовь григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстрова любовь григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1948

Пол

Женский

Добавил:

вн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1948

Отец: Быстров григорий петрович

Мать: Литвинова раиса дмитриевна

Рождение ребёнка
12.01.1971

Сын: Найденов сергей Владимирович

Отец ребёнка: Найденов владимир степанович

Рождение ребёнка
02.12.1984

Дочь: Тарасова анна александровна

Отец ребёнка: Тарасов александр александрович

Рождение ребёнка
15.07.1987

Дочь: Тарасова кристина александровна

Отец ребёнка: Тарасов александр александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов александр александрович

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