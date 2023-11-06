Быстрова любовь григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1948
Рождение ребёнка
12.01.1971
Сын: Найденов сергей Владимирович
Отец ребёнка: Найденов владимир степанович
Рождение ребёнка
02.12.1984
Дочь: Тарасова анна александровна
Отец ребёнка: Тарасов александр александрович
Рождение ребёнка
15.07.1987
Дочь: Тарасова кристина александровна
Отец ребёнка: Тарасов александр александрович
Бракосочетание
Неизвестно