Кулагин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулагин Иван Иванович

Кулагин Иван Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1928

Дочь: Дормидонтова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кулагина Анна Прокофьевна

Кузайкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close