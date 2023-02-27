Кулагин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1928
Дочь: Дормидонтова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кулагина Анна Прокофьевна
Кузайкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)