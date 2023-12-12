Савинов Руслан Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинов Руслан Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.2005

Сын: Савинов Кирилл Русланович

Мать ребёнка: Савинова Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
17.09.2011

Сын: Савинов Тимофей Русланович

Мать ребёнка: Савинова Ольга Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинова Ольга Анатольевна

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