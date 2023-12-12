Савинов Руслан Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.2005
Сын: Савинов Кирилл Русланович
Мать ребёнка: Савинова Ольга Анатольевна
Рождение ребёнка
17.09.2011
Сын: Савинов Тимофей Русланович
Мать ребёнка: Савинова Ольга Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно