Василий Щекутьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Щекутьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1693

Сын: Щекутьев Антипа Васильев

Мать ребёнка: не указана

РГАДА. 214-1-1587. Перепись Тобольского уезда 1719, Терсяцкая слобода а в ней церковь Николая Чюдотворца, в деревне Устерсюцкой, л. 337. Во дворе Антипа Васильев сын Щекутев сказался 26 лет.
Рождение ребёнка
1699

Сын: Щекутьев Еремей Васильев

Мать ребёнка: не указана

49 лет в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Усть-Терсюцкая д., о. 465 о. - 466. 66 лет в 1763 г., умре 1766 РС Терсюкская волость, д. Усть-Терсюкская 1782 (... Показать все
Смерть
Неизвестно
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