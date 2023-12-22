Василий Щекутьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1693
Мать ребёнка: не указана
РГАДА. 214-1-1587. Перепись Тобольского уезда 1719, Терсяцкая слобода а в ней церковь Николая Чюдотворца, в деревне Устерсюцкой, л. 337. Во дворе Антипа Васильев сын Щекутев сказался 26 лет.
Рождение ребёнка
1699
Мать ребёнка: не указана
49 лет в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Усть-Терсюцкая д., о. 465 о. - 466. 66 лет в 1763 г., умре 1766 РС Терсюкская волость, д. Усть-Терсюкская 1782 (... Показать все
Смерть
Неизвестно