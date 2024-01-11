Рахметев Хусаин
Место рожденияс.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Нигматов Рахмат
Мать: Сахиб
с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1853
с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Биби-Таифя
Мать ребёнка: Абдида
с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Биби-Фатиха
Мать ребёнка: Абдида
с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдида
Смерть
Неизвестно