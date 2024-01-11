Рахметев Хусаин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахметев Хусаин

Место рождения

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Нигматов Рахмат

Мать: Сахиб

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Фагиля

Мать ребёнка: Абдида

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Биби-Таифя

Мать ребёнка: Абдида

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Биби-Фатиха

Мать ребёнка: Абдида

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдида

Смерть
Неизвестно
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