Злобина Васса Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.04.1837
Место жительства
До 1837
Вишур, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.05.1838
Отец ребёнка: Злобин Николай Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1839
Дочь: Агрипина Николаева
Отец ребёнка: Злобин Николай Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1841
Отец ребёнка: Злобин Николай Иванович