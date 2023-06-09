Злобина Васса Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобина Васса Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.04.1837

Муж: Злобин Николай Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
До 1837
Вишур, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.05.1838

Сын: Злобин Мокий Николаев

Отец ребёнка: Злобин Николай Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.06.1839

Дочь: Агрипина Николаева

Отец ребёнка: Злобин Николай Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.03.1841

Сын: Злобин Никита Николаев

Отец ребёнка: Злобин Николай Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика