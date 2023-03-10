Еремеев Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеев Василий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Еремеев Яков

Мать: Еремеева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (дашкина) Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Еремеева Дарья (Даша)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еремеев Борис Васильевич

Мать ребёнка: Еремеева Дарья (Даша)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремеева Дарья (Даша)

Смерть
Неизвестно
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