Еремеев Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Еремеев Яков
Мать: Еремеева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (дашкина) Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Еремеева Дарья (Даша)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Еремеева Дарья (Даша)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еремеева Дарья (Даша)
Смерть
Неизвестно