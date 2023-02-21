Лыжина (Лыжина) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1941
Дочь: Полетаева Галина
Отец ребёнка: Лыжин (амосов) - Точно Неизвестно Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза
Отец ребёнка: Лыжин (амосов) - Точно Неизвестно Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ада
Отец ребёнка: Лыжин (амосов) - Точно Неизвестно Антон
Смерть
Неизвестно