Лыжина (Лыжина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыжина (Лыжина) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1941

Дочь: Полетаева Галина

Отец ребёнка: Лыжин (амосов) - Точно Неизвестно Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыжин (амосов) - Точно Неизвестно Геннадий

Отец ребёнка: Лыжин (амосов) - Точно Неизвестно Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза

Отец ребёнка: Лыжин (амосов) - Точно Неизвестно Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыжин (амосов) - Точно Неизвестно Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ада

Отец ребёнка: Лыжин (амосов) - Точно Неизвестно Антон

Смерть
Неизвестно
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