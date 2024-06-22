Крохин Алексей Иванович
Место рожденияМосковская губ., г. Сергиев Посад
Дата рождения03.10.1886
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1886
Московская губ., г. Сергиев Посад
Ильинская церковь г. Сергиев Посад
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин, красноармеец
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., г. Сергиев Посад
Бракосочетание
29.04.1913
Московская губ., г. Сергиев Посад
Свидетели: | - по жениху - мещане Владимир Ильич Ильин и Сергей Иванович Крохин | - по невесте - мещане Илья Иванович Чватов и Алексей Иванович Токарев
Рождение ребёнка
04.01.1921
Дочь: (Крохина) Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Крохина (Золотова) Пелагея Ефимовна
Московская губ., г. Сергиев
Смерть
После 1920