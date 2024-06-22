Крохин Алексей Иванович 03.10.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крохин Алексей Иванович

Место рождения

Московская губ., г. Сергиев Посад

Дата рождения

03.10.1886

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1886

Отец: Крохин Иван Степанович

Мать: Крохина (Кандаурова) Мария Михайловна

Московская губ., г. Сергиев Посад
Ильинская церковь г. Сергиев Посад
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин, красноармеец
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., г. Сергиев Посад
Бракосочетание
29.04.1913

Жена: Крохина (Золотова) Пелагея Ефимовна

Московская губ., г. Сергиев Посад
Свидетели: | - по жениху - мещане Владимир Ильич Ильин и Сергей Иванович Крохин | - по невесте - мещане Илья Иванович Чватов и Алексей Иванович Токарев
Рождение ребёнка
04.01.1921

Дочь: (Крохина) Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Крохина (Золотова) Пелагея Ефимовна

Московская губ., г. Сергиев
Смерть
После 1920

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