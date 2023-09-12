Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Федор Родионович

Отец ребёнка: Родион Федорович

Семеновское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Родичев Дмитрий Родионович

Отец ребёнка: Родион Федорович

Семеновское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Родичев Иван Родионович

Отец ребёнка: Родион Федорович

Семеновское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион Федорович

Смерть
До 1816
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