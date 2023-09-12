Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Федор Родионович
Отец ребёнка: Родион Федорович
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Родичев Дмитрий Родионович
Отец ребёнка: Родион Федорович
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Родион Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родион Федорович
Смерть
До 1816