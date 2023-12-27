Девотиас Рупис (Чист)-Когтевран — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДевотиас Рупис (Чист)-Когтевран

Девотиас Рупис (Чист)-Когтевран

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1932

Пол

Женский

Добавил:

VT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1932

Отец: Девотиас Амар (Полукр)-Когтевран

Мать: Девотиас Азалия (Маглрож)-Гриффиндор

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close