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Девотиас Рупис (Чист)-Когтевран
Девотиас Рупис (Чист)-Когтевран
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.04.1932
Пол
Женский
Отец
Девотиас Амар (Полукр)-Когтевран
1904 г.р.
Мать
Девотиас (Ирониил) Азалия (Маглрож)-Гриффиндор
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
VT
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1932
Отец:
Девотиас Амар (Полукр)-Когтевран
Мать:
Девотиас Азалия (Маглрож)-Гриффиндор
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