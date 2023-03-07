Базегская (Гусева) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти10.08.1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Гусев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1920
Сын: Базегский Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Базегский Михаил Матвеевич
Константиновские Пороги, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
10.08.1962
Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область