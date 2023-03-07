Базегская (Гусева) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базегская (Гусева) Мария Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

10.08.1962

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Гусев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1920

Сын: Базегский Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Базегский Михаил Матвеевич

Константиновские Пороги, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
10.08.1962
Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
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