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Ирюпин Артём Сергеевич
Ирюпин Артём Сергеевич
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Древо
Место рождения
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Дата рождения
31.01.2015
Пол
Мужской
Отец
Ирюпин Сергей Владимирович
1965 г.р.
Мать
Ирюпина (Яицкая) Галина Александровна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.2015
Отец:
Ирюпин Сергей Владимирович
Мать:
Ирюпина Галина Александровна
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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