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Ирюпин Артём Сергеевич

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

31.01.2015

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.2015

Отец: Ирюпин Сергей Владимирович

Мать: Ирюпина Галина Александровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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