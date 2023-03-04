Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Бурмистрова Татьяна Петровна
Бурмистрова Татьяна Петровна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.01.1954
Пол
Женский
Отец
Осипов Петр Федотович
1916 г.р.
Мать
Осипова Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1954
Отец:
Осипов Петр Федотович
Мать:
Осипова Мария
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия