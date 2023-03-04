Бурмистрова Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурмистрова Татьяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1954

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1954

Отец: Осипов Петр Федотович

Мать: Осипова Мария

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