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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Василий
Отец ребёнка: Верещагин Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Капитон
Отец ребёнка: Верещагин Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Николай
Отец ребёнка: Верещагин Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Верещагин Илья
Смерть
Неизвестно